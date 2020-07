Mara de Vries en Habibi DVB winnen internationaal Lichte Tour-debuut

Mara de Vries is fantastisch begonnen aan CDI Hagen. De amazone stuurde Habibi DVB (Don Schufro x Johnson) bij zijn internationale Lichte Tour-debuut met 72,647% naar de zege in de Prix St. Georges. Petra van Esch eindigde in dezelfde rubriek op de vierde plaats met Fifty Fifty (Florencio I x Climax).

Mara de Vries heeft al een reeks aan behoorlijk indrukwekkende prestaties met de achtjarige Habibi DVB neergezet. De ruin deed als jong paard goede zaken in de Subli Cup en vertegenwoordigde Nederland drie jaar op rij op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden. Naast een aantal fraaie overwinningen in de Lichte Tour en een score van ruim 76% in het Intermédiaire II-debuut, kan De Vries nu ook deze internationale zege op haar conto bijschrijven.

Achten

In Hagen konden de juryleden meerdere achten kwijt, onder andere voor de drafverruimingen, beide series in galop en de uitgestrekte galop. Twee van de drie juryleden plaatsen De Vries en Habibi DVB op plaats twee (70,735% en 73,088%). Het derde jurylid waardeerde de proef met 74,118% en de eerste plaats. Met gemiddeld 72,647% bleef het duo een dikke halve procent voor op Ann-Kathrin Linder en FWB Lord of Dance (Lingh x Jazz Time).

Nederlandse deelname

Petra van Esch stuurde NRPS-gefokte Fifty Fifty met 70,735% naar de vierde plaats. Daarnaast kwamen er nog een aantal Nederlandse deelnemers aan start. Robin Bernoski eindigde met Hilton N (Valdez x Goodtimes) net buiten de prijzen met 68,775%. Linda Verwaal werd elfde (67,941%), Yomini Pitambersingh dertiende (67,108%), Rachelle Buining achttiende (64,951%) en Daniëlle Keur negentiende (63,971%).

Uitslag.

