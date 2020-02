Marc-Peter Spahn en Elias krijgen persoonlijke uitnodiging voor CDI Herning

Marc-Peter Spahn en de Friese hengst Elias 494 (Jorn 430 x Maiko 373) maakten vorig jaar april in Hagen hun debuut in de internationale Grand Prix. Na Hamburg, Falsterbo en Ermelo volgde afgelopen weekend in Gothenburg het Wereldbekerdebuut. Nu kan het duo zich opmaken voor hun volgende trip naar het buitenland: Spahn heeft een persoonlijke uitnodiging gekregen voor de vijfsterren Grand Prix van CDI Herning dat van vier tot en met acht maart wordt verreden.