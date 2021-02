Marc Peter Spahn: ‘Het totale traject vraagt maanden voorbereiding’

Marc Peter Spahn neemt eind deze maand deel aan de CDI5* Grand Prix op CHI Al Shaqab. De Belgische ruiter vertelt aan Phryso over de voorbereiding op het bijzondere evenement: ‘Het publiek ziet een Grand Prix van enkele minuten, maar het totale traject vraagt maanden voorbereiding met een heel team aan specialisten.’

Spahn reist naar Doha met de Friese hengst Elias 494 (Jorn 430 x Maiko 377) en legt uit dat daar veel bij komt kijken. Zo worden er bloedtesten gedaan, neusswabs genomen en ondergaat de hengst een Coggins-test, waarbij in bloedmonsters wordt gekeken of hij eventuele ziektes bij zich draagt. Om die reden staat Elias 494 al aan aantal weken in quarantaine.

