Marc-Peter Spahn scoort eerste wereldbekerpunten met Jeroen Poll

Marc-Peter Spahn heeft zijn eerste wereldbekerpunten binnen met de 11-jarige Jeroen Poll (v. Anders 451). In Brno stuurde hij de sensibele hengst door diens eerste Grand Prix-Kür op muziek. Een vijfde plek was het resultaat, met een hele mooie score van 71,905%.

Tijdens het CDI-W Grand Prix eindigde het duo nog als vierde. Marc-Peter Spahn was met name heel blij met de manier waarop Jeroen door de proef liep: “Hij bouwt altijd veel spanning op en nu kon ik alle onderdelen rustig, maar op safe, rijden. Toen de score mijn gevoel bevestigde, was ik nog eens extra gelukkig!” Bekijk de video van de kür in dit bericht van Phryso.