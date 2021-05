Marc Peter Spahn trekt Jeroen Poll terug voor internationaal GP-debuut: ‘Ik gun hem de tijd’

Marc Peter Spahn debuteerde met Jeroen Poll (Anders 451 x Folkert 353) afgelopen februari op de K&U-wedstrijd in Tolbert in de Grand Prix en vandaag stond op CDI Exloo het internationale debuut op de planning. Spahn besloot echter zijn tienjarige Friese hengst af te melden. "Jeroen mist het wedstrijdritme en de routine, door de hele coronasituatie. Gisteren hebben we besloten dat het niet verstandig is om hem zo voor te stellen", aldus Spahn.