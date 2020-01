Marcus Hermes’ kaderpaard Abegglen naar Victoria Max-Theurer

Marcus Hermes en Zinq Abegglen FH NRW (Ampère x Carabas), die deel uitmaakten van het Duitse Perspektivkader, vormen niet langer een combinatie. De inmiddels geruinde Westfaalse premiehengst gaat zijn carrière voorzetten onder de Oostenrijkse Victoria Max-Theurer.

Marcus Hermes leidde Abegglen met behulp van trainer Wolfram Wittig vanaf jong paard succesvol op. Zo waren ze waren finalist op het Bundeschampionat voor zesjarige dressuurpaarden en gingen twee keer naar Frankfurter Festhalle voor de finales van de Nürnberger Burg-Pokal en de Louisdor-Preis.

Internationale successen

Op achtjarige leeftijd debuteerde Abegglen in de internationale Grand Prix en won toen de Grand Prix Spécial met 73,170%. Daarna volgden meerdere internationale successen. Hun hoogste Grand Prix-score behaalden ze vorig jaar november in Stuttgart: 74,652%. Daarnaast noteerde de combinatie in de Grand Prix Spécial 75,106% en dat was net iets lager dat het persoonlijk record van 75,511% eerder dat jaar in Verden. Stuttgart was tevens de laatste wedstrijd van het duo.

Veelbelovend

“Het is jammer voor Marcus en voor ons dat Abegglen nu niet meer voor het Duitse kader beschikbaar is. We hadden met deze twee een veelbelovend paar”, zegt bondscoach Monica Theodorescu over de verkoop van de tienjarige Ampère-zoon. “Nu wensen we Victoria Max-Theurer natuurlijk veel succes met Abegglen.”

