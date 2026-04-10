Marcus Orlobs’ Jane voorlopig uit de running door blessure

Petra Trommelen
Marcus Orlob met Jane. Foto: Becker/Equitaris www.equitaris.de
Marcus Orlobs Grand Prix-merrie Jane (v. Desperado) staat voorlopig aan de kant met een blessure. De 12-jarige merrie, eigendom van Alice Tarjan, liep de blessure vermoedelijk op in de paddock tijdens een rustperiode na haar dubbelslag in Wellington afgelopen januari. Daardoor is het nog onduidelijk of Jane haar deelname aan het Amerikaans kampioenschap, dat dient als selectiewedstrijd voor het WK in Aken, kan realiseren.

Mogelijk ook interessant