Margit Otto-Crepin overleden

De Franse Olympische dressuuramazone Margit Otto-Crepin is overleden, zo maakt Eurodressage bekend. De Française werd 75 jaar oud en bezweek aan een korte, hevige ziekte. Ze was geen slachtoffer van het coronavirus. Otto-Crepin won onder meer het zilver op de Olympische Spelen van Seoul in 1988 en het goud op het EK van 1989 met haar paard Corlandus (v. Cor de la Bryere).

Ook de Wereldbeker was in 1988 voor Otto-Crepin en Corlandus. Het duo was vierde op de Wereldruiterspelen van 1990 en derde op het EK van 1991. In 1992 kwam Corlandus niet door de vet-check op de Olympische Spelen van Barcelona. In deze periode waren Nicole Uphoff en Rembrandt (v. Romaodour II) één van hun belangrijkste concurrenten.

In totaal reed Otto-Crepin met vijf paarden op Grandprixniveau. In 2003 startte ze voor het laatst, maar ze bleef altijd betrokken bij de sport, ook als eigenaar.

Bron: Eurodressage.com