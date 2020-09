Margo Timmermans op roze wolk na Kür Hagen

Margo Timmermans heeft gisteren met Catch Me (v. Dreamcatcher) haar internationale persoonlijke record verbeterd en eindigde met een totaal van 75,1% op de zevende plaats in de Kür in Hagen. "Als iemand mij de komende dagen zoekt: Ik zit voorlopig even op een grote roze wolk", liet de amazone trots weten op haar facebook.