Margot Arkema pakt overwinning en derde plaats in Prix St George

Vanmiddag schreef Margot Arkema de Prix St George in Brno op haar naam. Tijdens de proef zat de Nederlandse amazone in het zadel van de 10-jarige KWPN'er Gavaristo (v. Tango). Met een score van 70,794% nam het paar de prijs mee naar huis. Arkema was niet alleen succesvol met deze KWPN'er, maar behaalde met de 9-jarige KWPN-merrie Happy4Feet ook de derde plaats. Deze combinatie kreeg ruim 68%.