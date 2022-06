Margot Arkema scoort met beide paarden in Brno

Margot Arkema kende een succesvol wedstrijdweekend tijdens de internationale dressuurwedstrijd in Brno. Zij kwam met twee paarden aan start in de PSG en de Inter I en eindigde beide keren met haar twee paarden in de top drie.

In de Prix St. Georges die vrijdag gereden werd eindigde Arkema met haar twee paarden op plaats twee en drie. Gavaristo (v. Tango) stuurde zij met een percentage van 70.735% naar de tweede plaats en Happy4Feet (v. Zambuka) met 69.206 naar plaats drie. Zondag bracht ze beide paarden uit in de Intermediate I wat opnieuw succes opleverde. Weer was het Gavaristo die de overhand had: met een percentage van 71.029% was dit goed voor de overwinning. Margot stuurde Happy4Feet naar 68.471% en bezette daarmee ook de derde plaats in deze rubriek.

