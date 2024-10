Margot Arkema tweede in Intermédiaire I Wroclaw

Margot Arkema reed met Gavaristo (v. Tango) op CDI Wroclaw in Polen vrijdag naar de derde plaats in de Prix St. Georges met 67,471%. Vandaag in de Intermédiaire I klom het duo op naar de tweede plaats, in deze proef kwam de score uit op 65,735%.

Margot Arkema en Gavaristo komen sinds 2019 uit in de internationale sport, eerst bij de young riders en sinds 2020 in de Lichte Tour. Daarin gingen ze eerder al over de 70% maar aan die score kwam Arkema vandaag niet, onder andere door een kostbare fout in de dubbeltellende pirouette naar rechts.

Dubbele zege voor Poplawska

De overwinning ging naar Aleksandra Poplawska, die vrijdag ook de Prix St. Georges won. In de Prix St. Georges reed de Poolse amazone met Capo (v. Cracker Jack) naar 69,912%, in de Intermédiaire I naar 67,883%.

Bron: Horses.nl