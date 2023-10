Margot Arkema tweede in Poolse Grand Prix U25

Margot Arkema en de Zambuka-dochter Happy4Feet zijn in de Grand Prix U25 in het Poolse Wroclaw tweede geworden. Arkema stuurde de elfjarige merrie naar een score van 66,282%. In de Grand Prix Spécial reed Susan Pape voormalig PSI-topper Harmony's V-Plus met 67,830% naar de eerste prijs.

De internationale U25-carrière van Arkema en Happy4Feet begon precies een jaar geleden in het Poolse Zakrzow. Daarna reed de amazone de merrie dit jaar op CDI Tolbert in april en CDI Brno in juni. Het PR in de U25-proef staat op 67,925%, daar bleef Arkema vandaag met 66,282% ruim anderhalve procent onder. Op het protocol stonden meerdere zevens, onder andere voor de tweede piaffe- en passagetour, de uitgestrekte galop en de pirouettes.

Internationaal GP-debuut Pape en V-Plus

De Vivaldi-zoon V-Plus maakte in Wroclaw na een paar nationale starts op Grand Prix-niveau zijn internationale debuut. In de Grand Prix liep hij met 71,196% naar de overwinning, in de Spécial kwamen er voor de wissels om de pas, de uitgestrekte galop, de serie om de twee op de AC-lijn en de pirouette naar rechts dure onvoldoendes (vieren en vijven) op het protocol te staan en bleef de score net onder de 68%.

Bron: Horses.nl