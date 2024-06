Margot Arkema wint Intermédiaire A in Brno

Margot Arkema heeft op de openingsdag van CDI Brno de Intermédiaire A gewonnen. Met Happy4Feet (v. Zambuka) behaalde de amazone een score van 67,157%. In de zevenjarigen-rubriek zette Marjan Hooge met Senang HJH (v. Spielberg) de hoogste score neer.

Met grote internationale concoursen als CHIO Rotterdam en CDI Kronberg zijn de rubrieken op CDI Brno niet heel groot. In de drie deelnemers tellende Intermédiaire A zette Margot Arkema met 67,157% de hoogste score neer. Die score had wat hoger uit kunnen vallen als de eerste piaffe geen onvoldoendes had opgeleverd (een vier en twee vijven). Voor de tweede piaffe kreeg de combinatie een 6,5, een zeven en een 7,5. Voor de galoptour kreeg Arkema veel zevens, de pirouette naar rechts was een hoogtepunt.

Hooge op drie

Marjan Hooge werd in de Inter A derde. Met Idem Dito (v. Wynton) scoorde ze 62,549%. Onvoldoendes voor de tweede piaffe, wissels om de pas en de passage op de laatste A-C zijn zorgden ervoor dat de score wat naar beneden gehaald werd. Voor beide pirouettes en de serie om de twee kreeg Hooge zevens.

Zevenjarigen-rubriek

In de inleidende proef voor zevenjarigen stuurde Hooge Senang HJH met 71,565% naar de eerste prijs. Voor de kwaliteit kreeg de NRPS-ruin 74,20%, voor het technische gedeelte van de proef kwam er 68,929% op het protocol te staan.

Arkema nogmaals in de prijzen

Voor Arkema was er ook prijs in de Prix St. Georges. Met Gavaristo (v. Tango) kreeg ze 68,235%. De overwinning kwam hier in handen van de Duitse routinier Matthias Bouten, die met de Westfaals-gefokte Negro-zoon Nikki Lauda 72,059% behaalde.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl