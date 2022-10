Maria Caetano en Hit Plus met ruim 76% naar dik PR in Grand Prix kür

Maria Caetano en de Bretton Woods-zoon Hit Plus (uit een Lusitano-moeder) hebben op CDI4* Madrid de Grand Prix en de kür met twee dikke PR's gewonnen. In de Grand Prix stuurde de Portugese amazone de pas tienjarige hengst naar 71,195% en in de kür liet ze een score van 76,475% optekenen.

Caetano en Hit Plus maakten in mei hun internationale debuut op het hoogste niveau. In het Portugese Alter do Chão ging ze in de Grand Prix toen net over de 70% en in de Spécial bleef ze daar net onder. Vervolgens reed Caetano de hengst op CDI3* Compiègne (GP 68,956%, kür 73,735%) en op CDI4* Kronberg. In Kronberg kwam de onervarenheid van Hit Plus naar boven en in de kür moest het duo genoegen nemen met 63,075%. In Madrid had Caetano de grootramige hengst er een stuk beter aan staan en ging de score met ruim 76% al een heel eind richting de magische 80%-grens.

De Portugese amazone liet in Madrid zes Spanjaarden achter zich. Juan Antonio Jimenez Cobo stuurde de Lusitano-hengst Euclides Mor (v. Riopele) met 74,805% naar de tweede plaats, Juan Matute Guimon werd met Quantico (v. Fighting Fit) derde met 73,580%.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl