Het was een Spaans-Portugees onderonsje in de Wereldbekeretappe van Madrid. Met tien deelnemers, waarvan er vandaag twee over de 70% gingen in de Grand Prix, zijn in de Madrileense etappe de punten het eenvoudigst te verdienen. Zoals op basis van de startlijst te verwachten viel, stond de Portugese Maria Caetano aan kop in de Grand Prix. Met Hit Plus (v. Bretton Woods), die ook al in Lyon liep, scoorde Caetano 72,18%. Thamar Zweistra leek op papier ook nog goede zaken te kunnen doen met Kingsdale, maar in de Grand Prix was er teveel spanning en een te onrustige aanleuning voor hoge punten (68,631%).
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