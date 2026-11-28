Maria Caetano heeft de wereldbeker kür op muziek in Madrid op haar naam geschreven. De Portugese amazone reed met Hit Plus (v. Bretton Woods), naar een persoonlijk record van 79,310%. Daarmee bleef ze de Spaanse combinaties Claudio Castilla Ruiz en Jota Das Figueiras (76,625%) en Beatriz Ferrer-Salat met Elegance (76,215%) voor. Het podium kleurde daarmee, net als in de Grand Prix, volledig Iberisch.
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https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/maria-caetano-vooraan-in-wereldbeker-grand-prix-madrid-zweistra-op-acht/
Uitslag
Bron: Horses.nl
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