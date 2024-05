Marie-José Calis derde in Inter A op CDI Aken

Marie-José Calis en de All at Once-dochter Limited Edition zijn vanmiddag derde geworden in de Intermédiaire A op CDI Aken. Calis reed de achtjarige KWPN-merrie naar 68,039%. De proef werd gewonnen door de Duitse Anna-Catherine Schöffner met Felippa W (v. Foundation).

Met de door haar moeder Marleen Galema gefokte Limited Edition maakte Calis vorige maand op CDI Tolbert haar internationale debuut. Toen was er in de Inter B een score van 67,189% en in de Inter II 64,019%. In de proef van vandaag op CDI Aken zaten geen grote fouten en Calis kreeg vrijwel alleen maar 6,5-en en zevens. Voor de tweede piaffe gaf het Duitse jurylid Nicole Nockemann een 7,5.

Elizabeth Geluk eindigde met Hamilton (v. Apache) met 67,696% op de vierde plaats. Romy Bemelmans en Haisai (v. Apache) werden zesde met 64,314%.

