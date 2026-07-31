Marie José Calis en Limited Edition steeds dichter bij de 70% in Grand Prix: 69,826% en 3e in Neustadt-Dosse

Rick Helmink
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Marie José Calis en Limited Edition steeds dichter bij de 70% in Grand Prix: 69,826% en 3e in Neustadt-Dosse featured image
Marie José Calis met Limited Edition Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Het gaat niet lang meer duren tot Marie José Calis met de door haar moeder Marleen Galema gefokte Limited Edition (v. All At Once) de magische 70-grens doorbreekt in de Grand Prix. Op het NK Dressuur was er 69,978%, vervolgens in de 5* Nations Cup Grand Prix in Falsterbo 69,609% en vandaag werd het internationale PR in de 4* Grand Prix van Neustadt-Dosse nog weer wat aangescherpt met 69,826%, goed voor de derde plaats. De Grand Prix werd gewonnen door Adrienne Lyle met Helix (71,391%), met Morricone onder Moritz Treffinger op plaats 2 met een nieuw PR (70,304%).

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