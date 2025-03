Marie-José Calis: ‘Het hele traject is best wel uniek’

Naast shooting stars Maxima Bella en Zonik Plus liep er afgelopen week nog een pas negenjarige in de viersterren Grand Prix van CDI Lier: Limited Edition (All at Once x Uphill) met Marie-José Calis. Met deze door haar moeder gefokte merrie debuteerde Calis vorig jaar in de nationale Grand Prix en vanaf die tijd ging het snel. Na drie CDI’s in eigen land reden ze op hun eerste viersterren gelijk naar een nieuw PR. “We hebben de smaak te pakken en in dit sterke deelnemersveld ben ik meer dan tevreden”, vertelt Calis die na eventing, springen en de tuigpaardensport inmiddels heeft gekozen voor de dressuur.