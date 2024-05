Marie-José Calis richting 70% op CDI Aken

Op de eerste dag van CDI Aken reed Marie-José Calis Limited Edition (All at Once x Uphill) met 68,039% naar de derde plek in de Intermédiaire A. Vandaag in de Intermédiaire II ging de combinatie richting de 70% en werd door twee van de drie juryleden bovenaan gezet. Gemiddeld werd het de tweede plaats met 69,363%.

Op de cijferlijst van Marie-José Calis en de door haar moeder Limited Edition staat een hele reeks 7-ens, meerdere 7,5-en en ook twee achten. Die kreeg de combinatie voor tweede piaffe en de wisselserie om de tweede. De score van 69,363% betekent een dik persoonlijk record voor Calis en de achtjarige merrie. Bij het internationale debuut vorige maand in Tolbert noteerden ze 64,019% in de Intermédiaire II.

Bemelmans en Geluk

De overige twee Nederlandse combinaties reden zich ook in de top vijf. Romy Bemelmans deed er met Haisai (v. Apache) ten opzichte van dinsdag een flinke schep bovenop. Na 64,314% en de zesde plaats in de Inter A, klom de combinatie nu op naar 68,137% en de vierde plaats. Elizabeth Geluk leverde met Hamilton (v. Apache) een constante prestatie in Aken: 67,696% en vierde in de Inter A, vandaag 66,863% en vijfde in de Inter II.

Zege voor Koefoed

De eerste plaats werd ingenomen door Mathilde Koefoed-Nielsen. De Deense amazone reed met Odin Unik (v. Denver) naar 69,559% en dat was net iets meer dan Marie-José Calis.

Uitslag

