Marieke van der Putten en About You voeren Nederlandse top 4 aan in Intermédiare I Kronenberg

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Marieke van der Putten en About You voeren Nederlandse top 4 aan in Intermédiare I Kronenberg featured image
Marieke van der Putten met About You RS2. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Na de derde plaats vrijdag in de Prix St. Georges deed Marieke van der Putten er vandaag met About You Rs2 (v. Ac-DC) een schep bovenop. Op CDI Kronenberg reed ze de hengst in de Intermédiaire I naar de overwinning met 71,078%. De volledige top vier bestond uit Nederlandse amazones met op twee Kris de Vries, op drie Sharon Lübkemann en op vier Esmée Donkers.

