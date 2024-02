Marieke van der Putten en Forza RS2 vijfde in PSG Neumünster, Brunkhorst ruim aan kop

De Prix St. Georges was vanmorgen de openingswedstrijd van het CDI in Neumünster, waarin zeventien combinaties aan de start verschenen. Marieke van der Putten reed een nette proef met haar Forza RS2 (v.Fürstenball) die werd beloond met 68.529 procent en een vijfde plaats. De overtuigende winst was voor de Duitse Juliane Brunkhorst. Zij reed de achtjarige ruin Diamante Negro (v.Delorean) naar 72,794 procent.