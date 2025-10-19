Marieke van der Putten en Kuvasz RS2 winnen kür Indoor Friesland met 77,025%

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Marieke van der Putten en Kuvasz RS2 winnen kür Indoor Friesland met 77,025% featured image
Marieke van der Putten met Kuvasz RS2. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Marieke van der Putten en Kuvasz RS2 N.O.P.T. (v. Glamourdale) hebben op Indoor Friesland de Grand Prix kür gewonnen met een vet nieuw persoonlijk record van 77,025% (74,775-80,025%). In de kür voelde Kuvasz RS2 zich (ten opzichte van de Grand Prix) duidelijk meer op zijn gemak en liep naar technische scores (dik) over de 70%. Drie van de vijf juryleden hadden Van der Putten op 1, de juryleden bij H en M bleven daar wat op achter met een 5e en een 6e plaats en zagen Chris von Martels als de winnaar.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like