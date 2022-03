Marieke van der Putten en Titanium winnen kür Lier

De 4* kür op muziek op het CDI in Lier is gewonnen door Marieke van der Putten met Toerveslettens Titanium (v. Totilas). De combinatie kwam uit op een gemiddelde score van 75,630%. De Brit Richard Davison was met de 16-jarige KWPN'er Bubblingh (v. Lingh) tweede, hij reed naar 75,285%.