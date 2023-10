Marieke van der Putten en Tørveslettens Titanium RS2 winnen rentree met 72,826%

Na de enorme pech op de Wereldbekerfinale in Omaha (koliek plus operatie) dit voorjaar kwam Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) niet meer in de ring met Marieke van der Putten. Daar kwam vandaag op Indoor Friesland verandering in. Titanium maakte zijn comeback en deed dat met een hogere score dan waar hij was gestopt in Omaha: 72,826% was er in de Grand Prix in Leeuwarden.

Met scores van 69,13% (Patricia Wolters) tot 75% (Lars Andersson) won Marieke van der Putten de door werkgever RS2 Dressage gesponsorde Grand Prix. Titanium liep een sterke Grand Prix met twee momentjes van spanning (overgang naar stap en zigzag, die door Wolters werden meegenomen in de punten en door de rest minder). De elfjarige ruin, die niet zo snel onder de indruk lijkt, liep in Friesland een proef alsof hij geen pauze had gehad.

‘Heel blij’

“Ik ben inderdaad heel blij. Op het moment dat Tito koliek kreeg tijdens de wereldbekerfinale in Omaha in april eerder dit jaar had ik zeker niet verwacht dat ik zes maanden later hier weer zou rijden. Hij is een super sterk paard dat graag wil en dit zal zeker meegewerkt hebben aan zijn snelle herstel”, vertelt Van der Putten.

Eerste wedstrijd

“Indoor Friesland kwam op een goed moment. Ik had echt het gevoel dat Tito er weer klaar voor was. Daarbij is Indoor Friesland relatief dichtbij en dat vond ik nu wel zo prettig. Ook heb ik hier vorig jaar ook gereden en dat beviel goed, ik vind het hier heel mooi opgezet. Het was overigens echt mijn eerste keer wedstrijd weer. Ik ben alleen een keer elders wezen trainen.”

Volgens verwachting

“Ik was extra blij, omdat mijn proef ook volgens verwachting ging. Gisteren bij het baan verkennen was Tito extreem gespannen en dat heb ik zo goed mogelijk geprobeerd op te lossen. Vandaag ging het alweer een stuk comfortabeler. Natuurlijk kon ik goed merken dat hij een poos niet was mee geweest, maar voor nu ben ik heel tevreden.”

Parijs in het achterhoofd

Van der Putten rijdt zondag de Grand Prix Spécial. “Een bewuste keuze. Tito heeft dan een dagje vrij en kür rijden geeft nu eenmaal altijd wat meer spanning. Het belangrijkste na vandaag is mijn paard weer wat meer vertrouwen te geven en ik denk dat dat beter lukt met de Special.” Ze vervolgt: “Verder heb ik nog niets gepland. Ik wilde vandaag afwachten en dan kijken of we verder wat leuke wedstrijden kunnen plannen of dat we thuis nog even verder moeten trainen. Natuurlijk heb ik, net als vele andere ruiters denk ik, in mijn achterhoofd Parijs.”

Andere comeback

Een tweede comeback-kid volgde op de tweede plaats. Marlies van Baalen stuurde Go Legend (v. Totilas) naar de tweede plaats met 72,304% (70,543% van Isobel Wessels tot 73,913% van Wolters). Go Legend liep voor het laatst op CHIO Rotterdam en ten opzichte van die proef maakte hij een knappe comeback.

Ingrid Klimke met nieuwe troef

De elfjarige Fürstenball-merrie First Class (v. Fürstenball) volgde met de Duitse amazone Ingrid Klimke op plaats 3. De merrie, die deze zomer haar eerste Grand Prix liep, kwam op 70,956%.

Scholtens, Van Silfhout, Minderhoud (en Cornelissen)

De comebacks van Titanium en Go Legend waren niet de enige interessante proeven voor Nederland. Indoor Friesland had met het internationale debuut van Emmelie Scholtens en Glory Days (v. Jazz) en combinaties als Hans Peter Minderhoud met Invictus (v. Jack Sparrow), Diederik van Silfhout met Filius Apache (v. Apache) en Adelinde Cornelissen met Fleau de Baian (v. Jazz) nog een stel interessante combiaties op de startlijst.

Die laatste verscheen niet in de ring. Cornelissen, die de afgelopen tijd op de ene na de andere subtopwedstrijd vooraan meereed met Fleau de Baian, liet op Instagram weten niet fit te zijn.

Van het bovengenoemde drietal kwam de hoogste score op naam van Emmelie Scholtens met Glory Days (v. Jazz) met 67,935%. Diederik van Silfhout kwam op 67,087% en Hans Peter Minderhoud met een opnieuw zeer gespannen Invictus op 65,87%.

Karen Nijvelt en Gerdine Maree

Over de scores van Scholtens, Van Silfhout en Minderhoud gingen Karen Nijvelt en Gerdine Maree. Karen Nijvelt kwam met Elysias (v. Jazz) op 69,478% en Gerdine Maree met Holiday (v. Dream Boy) op 68% rond.

Uitslag

