Van der Putten en Titanium naar emotionele winst in GPS Friesland: ‘Echt heel gelukkig’

Marieke van der Putten heeft op Indoor Friesland naast de Grand Prix ook de Spécial gewonnen. De Nederlandse topamazone stuurde Tørveslettens Titanium RS2 naar 75.808%. Een fraaie rentree voor de Totilas-zoon, die er vanwege koliek ruim een half jaar uit lag. Ingrid Klimke stuurde haar toekomstpaard First Class 92 naar 71.574% en ook Hans Peter Minderhoud eindigde met zijn nog relatief onervaren Invictus op het podium.

Vorig jaar wist de combinatie van der Putten-Titanium ook al de Grand Prix Special in Leeuwarden te winnen. Toen verscheen er 74.681% op het scorebord en vandaag was dat 75.808%. De combinatie verscheen dit weekend voor het eerst sinds Titanium zijn koliek operatie weer in de ring en werd door alle juryleden unaniem op de eerste plaats gezet met scorers variërend van 73.935% (Pia Fälth) tot 77.021% (Monique Peutz-Vegter). Er was een klein moment van spanning in de stap maar verder was het een ijzersterke proef waar dan ook meerdere negens verschenen voor de passage.

Onervarenheid en toekomstpaarden

Op ruim 4% achterstand was het Ingrid Klimke die de tweede plek opeiste met haar toekomstpaard. De elfjarige Fürstenball-merrie First Class (v. Fürstenball) liep afgelopen zomer pas haar eerste Grand Prix en werd vrijdag derde achter van der Putten en Marlies van Baalen. Van Baalen besloot om gisteren de kür te rijden en Ingrid Klimke reed vandaag de Special. Zij werd met 71.574% tweede.

Invictus

Hans Peter Minderhoud had vrijdag zijn handen vol aan een gespannen Invictus (v. Jack Sparrow) maar vandaag leek dat een stuk beter. Het eerste halthouden ging volledig de mist in waardoor Minderhoud met flinke onvoldoendes (tweeën en drieën) begon aan zijn proef. Hij poetste de score nog aardig op en alleen de laatste overgang van piaffe naar passage ging moeizaam. Uiteindelijk verscheen er 70.319% op het scorebord en bleef hij Karen Nijvelt met Elysias (v. Jazz) nipt voor (70.213%).

‘Beste proef ooit’

Van der Putten na afloop: “Ik ben nu echt heel gelukkig. Dit was echt onze beste proef ooit. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Tito kan nog iets meer balans krijgen, het totaalbeeld kan nog mooier, maar voor nu kan het eigenlijk niet beter. Voor nu is dit vooral een heel speciaal moment na alles wat we meegemaakt hebben. Ik ben alleen al heel blij dat hij er nog is en dan onze beste proef ooit rijden. Dit maakt het hele verhaal nog emotioneler.” Over het sinds vorig jaar teruggekeerde Indoor Friesland zegt Van der Putten: “Emotioneel, leerzaam, fantastisch. Wat mij betreft ben ik volgend jaar weer van de partij. Dit concours is een aanwinst voor de Nederlandse dressuursport, mede omdat het een concours is met de allure van de allergrootse concoursen. Voor onze paarden is dit echt een hele goede leerschool.”

Uitslag

