Marieke van der Putten: ‘Ik ben nu denk ik nog fanatieker’

De mogelijkheden om het Nederlandse dressuurteam te halen, lagen nog nooit zo open als anno 2025. Waar het in voorgaande jaren vaak vooral ging om de vierde en eventueel derde plaats in het team, ligt dit jaar alles open. Dat maakt Marieke van der Putten nog fanatieker dan voorheen. Met de tienjarige Kuvasz RS2 N.O.P.T. en de elfjarige Zantana RS2, die in Lier beide hun debuut in de internationale Grand Prix maakten, katapulteerde Van der Putten zich in één klap tot de Nederlandse top met twee internationale Grand Prix-scores rond de 72%.

Van der Putten merkt dat ze nu nog fanatieker is geworden, nu de strijd om de plaatsen in het Nederlandse team zo open ligt. “Ik heb nu nog meer drive. 72% is daarbij zeker niet genoeg, ik wil echt van waarde zijn voor het Nederlandse team en daarvoor moeten de scores nog hoger. Van zowel Zantana als Kuvasz weet ik dat ze nog veel beter kunnen en daar ga ik ook echt voor.”

