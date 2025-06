Marieke van der Putten: ‘Ik zit in een luxe positie’

Marieke van der Putten verkeert in de luxe positie dat ze momenteel maar liefst drie paarden heeft op het allerhoogste niveau en daar geniet ze van. Dat deze paarden geen van drieën op de nominatie staan om verkocht te worden, geeft haar rust. Het paard dat ze in Rotterdam aan de start brengt in de Nations Cup is heel speciaal voor haar, omdat ze hem al rijdt vanaf dat hij net zadelmak is.

Marieke van der Putten (42) reed zich in de picture als stalamazone bij het Glock Horse Performance Center. In 2017 besloot ze haar vleugels uit te slaan en ging ze aan de slag bij RS2 Dressage in Groesbeek. Na een succesvolle observatiewedstrijd in Exloo, maakte bondscoach Patrick van der Meer bekend dat ze opgenomen is in zijn team voor de landenwedstrijd op CHIO Rotterdam.

Luxe positie

“Ik ben relatief nuchter, maar ik ben heel blij dat ik zo fijn heb kunnen rijden in Exloo. Echter dit is pas het begin. Ik heb nu drie goede paarden op dit niveau die in principe niet te koop zijn. RS2 gaat voor de sport en heeft daar veel plezier in. Ik train dan ook lekker zo door. Natuurlijk is het hard werken en maak ik lange dagen, maar ik zit in een luxe positie en heb mooie doelen om naar toe te werken”, vertelt Marieke van der Putten in een interview met CHIO Rotterdam.

Niet op één paard wedden

“Ik heb momenteel inderdaad drie paarden op het hoogste niveau en heb bewust de keuze gemaakt om met Kuvasz RS2 N.O.P.T. in Rotterdam te starten, Zantana RS2 en Torveslettens Titanium RS2 gaan mee naar Aken en daarna hoop ik ze allemaal eind juli in Ermelo te rijden. Natuurlijk met als doel het Europees kampioenschap in Frankrijk dit jaar begin september. Het is druk ja, met drie paarden op dit niveau, maar het is ook een luxe en daar wil ik van genieten. Ik wil niet op één paard wedden zeg maar.”

Marieke van der Putten met Zantana RS2. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Lezen en schrijven

“Kuvasz rijd ik bewust in Rotterdam, omdat hij nog vrij groen is op dit niveau en in Rotterdam lopen de paarden twee proeven tegen drie in Aken. Op dit moment vind ik dat nog te veel voor hem. Kuvasz is een heel speciaal paard voor mij. Ik rijd hem al sinds hij net zadelmak is en tot zijn zesde jaar hebben we hem altijd eerst moeten longeren voor ik op kon stappen. Als je eenmaal in het zadel zit, is hij heel lief. Ik heb altijd in hem geloofd. Dat doe ik overigens nog steeds, hij kan nog veel meer dan dat hij nu laat zien, dit is nog maar het begin. Hij is erg bijdehand en ik kan met hem lezen en schrijven.”

Marieke van der Putten met Kuvasz RS2 Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Eigenlijk net kijken

“Ik heb nog niet super veel grote wedstrijden gereden, eigenlijk kom ik net kijken op dit niveau. Vorig jaar heb ik het CHIO Rotterdam voor het eerst heel bewust als deelnemer mee kunnen maken. Ik heb het toen super naar mijn zin gehad, mede door het heerlijke weer, maar ook zeker door de sport en de gezellige sfeer. Ook wil ik graag zeggen dat ik alles super georganiseerd vond. Als ik op concours ben, blijf ik het liefste bij mijn paarden in de buurt. We gaan ’s avonds wel eens in de stad eten, maar ik heb op wedstrijd een bepaalde focus en dan voelt het het beste als ik dicht bij de paarden ben.”

Marieke van der Putten met Tørveslettens Titanium RS2 N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Scores omhoog

“Ik vertelde onlangs dat ik door de situatie in TeamNL dressuur, nu alle kansen open liggen en niemand zeker is van een teamplaats, nog fanatieker ben geworden. Dit speelt puur in mijn hoofd. Ik weet dat ik goede paarden heb. Weliswaar hebben Zantana en Kuvasz nog maar vier Grand Prix-proeven gelopen en ik er nog niet ben met scores van 72 of 73 procent, maar ik weet ook dat de scores bij beiden nog meerdere procenten omhoog kunnen. Daar ga ik voor. Ik bedoel je gaat geen EK winnen met genoemde percentages.”

Volle dagen

“Ik werk daar hard voor. Iedere morgen begin ik om 7.00 met rijden en hoop om 17.30 van mijn laatste paard af te stappen. Er staan voor mij elf paarden om te rijden al hoeven die natuurlijk niet iedere dag allemaal te lopen, ik maak daar zorgvuldig een planning voor. Naast het rijden heb ik een paar lesklanten, maar ik geef niet veel les, omdat ik me wil focussen op mijn toppaarden. Ook heb ik een stem in het stalmanagement en help ik Marijn, die een aantal van onze paarden onder haar hoede heeft. Ja ik heb inderdaad volle dagen.”

Moeilijk te zeggen

“Over waar we staan met TeamNL dressuur heb ik nog niet nagedacht. Dat is nu nog moeilijk te zeggen. We hebben momenteel met veel nieuwe combinaties te maken en we moeten zien hoe dat zich ontwikkelt. We weten wel dat we op dit moment geen grote uitschieter hebben die je wel nodig hebt om aan de top van het klassement te komen. Echter zoals gezegd daar denk ik nog niet aan, ik ben vooral met mezelf bezig.”

Marion Schreuder

“Marion Schreuder is in dit hele proces mijn coach. Ze komt twee ochtenden in de week naar mijn trainingen kijken en dan hebben we het overal over, niet alleen over het rijden. De planning bijvoorbeeld, maar ook het mentale aspect en ook gaat ze mee op wedstrijden. Ze is voor mij een hele waardevolle kracht om aan mijn zijde te hebben.”

Marieke van der Putten en Marion Schreuder. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl

Alles voor de paarden

“Na Exloo hebben mijn toppaarden een paar dagen vrij gehad en daarna is de blik op Rotterdam. Standaard komt de fysiotherapeut iedere twee weken bij ons op stal en dit zal zeker voor Rotterdam ook het geval zijn. Voor mezelf doe ik niets speciaals, maar alles voor de paarden.”

Bron: CHIO