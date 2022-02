Marieke van der Putten in top 3 Intermédiaire I Kür Le Mans, Corinda Luttjeboer vierde

Marieke van der Putten behaalde vanochtend de derde plaats in de Intermédiaire I kür in Le Mans. Samen met de zwarte premiehengst Amphytrion RS2 (v. Ampere) scoorde de Nederlandse amazone 72.965%. Corinda Luttjeboer bemachtigde ook een plaats in de top 5. In het zadel van de door D.J. Van Willegen gefokte KWPN'er Endyrava (v. Lord Leatherdale) scoorde Luttjeboer 72.360%, waarmee zij op de vierde plaats belandde.