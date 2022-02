Marieke van der Putten kan met Titanium aanhaken bij de top: 73,348% in Le Mans

Met Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) heeft Marieke van der Putten een paard waarmee ze kan aanhaken bij de Nederlandse top. Dat tekende zich al af op nationaal niveau en nu heeft Van der Putten met de ruin van RS2 Dressage ook de eerste internationale B-kaderscore te pakken. En een dikke: 73,348% (met een jurylid al over de 75%). Daarmee werd de amazone tweede in de Grand Prix op CDI Le Mans, Marlies van Baalen werd met halfbroer Go Legend derde (72,978%).

Marieke van der Putten rook de afgelopen jaren al een paar keer aan de Nederlandse dressuurtop. Eerst met de inmiddels overleden Zingaro Apple en later met de in Amerika aangekochte Her Majesty RS2, maar die beide paarden bleken niet altijd even steady in de ring.

Titanium lijkt dat wel te zijn en daarbij blinkt hij uit in de ‘Totilas’-onderdelen: de hoogste verzameling. Met een vrijwel smetteloze proef zette Van der Putten in Le Mans 73,348% op het scorebord. Daarbij ging het jurylid bij B al over de 75% (75,435%). En met die score is de eerste B-kaderscore voor Van der Putten binnen.

Marlies van Baalen derde met bijna 73%

Marlies van Baalen kwam met Go Legend (v. Totilas) dicht bij die score in de buurt. Na een zeer degelijke en nette proef, met als enige smetjes een foutje in de eners en een klein hakkeltje in de laatste piaffe, kwam de jury uit op 72,978% (hoger dan de laatste drie scores in de Grand Prix).

Blue Hors Zatchmo bovenaan met dik 75%

De Grand Prix werd gewonnen door Blue Hors Zatchmo (Blue Hors Zack x volle zus Don Schufro), die onder Nanna Skodborg Merrald zijn internationale debuut maakte (voorheen reed Agnete Kirk Thinggaard de hengst). Blue Hors Zatchmo kwam onder Skodborg Merrald direct op een nieuw record uit: 75,456%. En daarmee heeft Skodborg Merrald nu haar derde paard, naast Zack en Orthilia, voor de topsport.

Trakehner Kipling TSF

De Trakehner Kipling TSF (Hofrat x Hohenstein) kent menigeen misschien nog wel van het WK voor jonge dressuurpaarden. De 12-jarige is inmiddels op Grand Prix-niveau aangekomen en zette in zijn tweede internationale Grand Prix de score van 72,282% neer (4e).

Flanell en Rothenberger

Le Mans vormde ook het toneel voor het internationale Grand Prix-debuut voor Flanell (v. Ampere) en Semmieke Rothenberger. De combinatie die zeer succesvol was in de U25-Grand Prix (onder andere goud op het Europees Kampioenschap in Hagen) zet het succes nu voort bij de senioren: 71,892% was de score en een vijfde plaats.

Thamar Zweistra en Tommie Visser

Thamar Zweistra sloot met de negenjarige Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) op de zesde plaats aan met 71,413%. Ook over de 70% ging Tommie Visser met Genesis Begijnhoeve (v. Jazz). 70,652% en een 8ste plaats.

Dominique d’Hoore-Van der Horst wint Intermédiaire

Er was overigens nog meer Nederlands succes. De Intermédiaire B in Le Mans werd gewonnen door Dominique d’Hoore-Van der Horst. Met Excel (v. Rousseau) ging D’Hoore als enige combinatie over de 70% in die rubriek (70.304%).

Uitslag Grand Prix

Uitslag Intermédiaire B

Bron: Horses.nl