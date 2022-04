Marieke van der Putten stuurt Titanium naar PR in GPS: 73,574% en winst

Met het bekend worden van de 'sabbatical' van Edward Gal zijn er een aantal Nederlandse dressuurruiters die nu ineens een stap dichter bij een teamplaats voor het WK in Herning zijn. Marieke van der Putten is er daar met Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) één van. In Kronenberg haalde ze gisteren haar derde B-kaderscore in de Grand Prix (72,174%) en vandaag kwam daar een PR in de Grand Prix Spécial bij: 73,574%.

De afgelopen tijd heeft Tørveslettens Titanium RS2 redelijk stabiel gescoord in de Grand Prix (afgezien van de korte GP in Den Bosch) met 73,348% in Le Mans (februari), 71,913% in Lier (maart), 73,087% in Opglabbeek (maart) en gisteren dus 72,174% in Kronenberg. In de Spécial, die Titanium voor de tweede keer liep, kwam er nog een 73%-score bij.

Bastings op 2

Remy Bastings werd met Ambassador (v. Rhodium) gisteren 15e in de Grand Prix en vandaag gingen er een paar scheppen bovenop. Met een persoonlijk record van 71,34% werd het duo tweede. De voor Duitsland startende Oostenrijkse Sandra Nuxoll kwam met Hermès’ neefje Bonheur de la Vie (v. Bordeaux) op de derde plaats uit met 70,255% (ook een PR).

Bron: Horses.nl