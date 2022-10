Marieke van der Putten wint Spécial Indoor Friesland

Nadat Marieke van der Putten en Torveslettens Titanium RS2 (Totilas x Stedinger) vrijdag vijfde werden in de Grand Prix van Indoor Friesland, ging er vandaag een flinke schep bovenop. In de Spécial noteerde het duo de fraaie score van 74,681%. Dat was ruimschoots voldoende voor de overwinning én een nieuw persoonlijk record.

“Ik ben heel blij, zeker na gisteren. Niet dat ik teleurgesteld was, maar blij was anders. Vandaag ging het echt heel fijn met als hoogtepunt de constant goede verbinding. Ook de piaffe en passage waren mooi naar voren, dat is soms wel eens moeilijk. Ik vind het sowieso een fantastische wedstrijd hier in Leeuwarden. Het evenement is niet minder dan Jumping Amsterdam en The Dutch Masters-Indoor Brabant. Hopelijk komt er volgend jaar een vervolg en zijn er dan nog meer topruiters.”

Wereldbeker

“Wat Titanium betreft, ik heb net gehoord dat we naar de wereldbekerwedstrijd in Stuttgart mogen en daar ben ik heel blij mee. We gaan ervoor!”

Van Liere en Fry

Dinja van Liere werd tweede. Zij reed Hartsuijker (v. Johnson) naar 72,893%. De proef van Charlotte Fry en Don Joe (v. Diego) werd beloond met 72,681% en de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl/Indoor Friesland