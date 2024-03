Mariette Withages: ‘Steeds klassieke rijkunst en welzijn van het paard prioritair gesteld’

Voormalig 5*-jurylid en voorzitter van het FEI dressuurcomité Mariette Withages heeft aan de redactie van Horses een reactie gestuurd over het essay Cesar Parra kon jarenlang straffeloos zijn gang gaan. De redactie van Horses.nl heeft op basis van deze reactie een aantal wedervragen gesteld aan Withages. Daarnaast benadrukt de redactie van Horses dat de FEI om een reactie is gevraagd (onder andere) omtrent de Olympische selectie van Parra. De FEI heeft niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om te reageren.

“Ik kan mij hoegenaamd niet vinden in uw berichtgeving welke zonder enige bronnencontrole is gebaseerd op en vertaald uit een artikel van Dressage News van Ken Braddick (USA –5.2.24) vol met verzinsels en zonder enige controle op de waarachtigheid.

Horses.nl heeft niet het recht om mijn naam te linken aan een artikel omtrent paardenmishandeling, zonder enige objectieve controle en zonder contact te nemen met mij om tegenwoord te voeren.

Tijdens mijn jarenlange carrière heb ik steeds de klassieke rijkunst en het welzijn van het paard prioritair gesteld. Dit kunnen tientallen ruiters, juryleden en trainers bevestigen. Ja, ik was de selector voor de eventuele deelname aan de 2004 Olympische Spelen. Het ging om één Chileense ruiter, één Colombiaan en één Israëli. Deze selecties hebben NIET achter gesloten deuren plaats gevonden! Alle fasen van deze selectie zijn verlopen volgens de vooropgestelde regel en in samenspraak met de FEI.

‘Regelmatig op stal komen’ beperkt zich tot een forum in New Jersey en een in Florida, waar ik tezamen met andere trainers en juryleden, deel uit maakte van het panel. Ik heb ook één clinic voor meerdere ruiters in New Jersey gegeven.

Het spijt mij te moeten vaststellen dat dit artikel niet in overeenstemming is met de waarheid, en mijn eer ernstig aantast. Ik hoop dat men voortaan wel de moeite neemt de gebruikte bronnen ernstig te onderzoeken en op waarheid te controleren, maar ook de betrokkenen op voorhand te contacteren zodat artikels ten minsten objectief en op tegenspraak zijn, en geen lastercampagne.”

Wedervragen

De redactie van Horses.nl heeft op basis van deze reactie een aantal wedervragen gesteld aan Withages. Daarnaast benadrukt de redactie van Horses dat de FEI – gezien de beschuldigingen aan het adres van Withages uitsluitend betrekking hebben tot haar functie als FEI-official – om een reactie is gevraagd omtrent de Olympische selectie van Parra. De FEI heeft niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om te reageren.

De volgende wedervragen zijn gesteld aan Withages:

De inhoud van het op 5 februari 2024 op dressage-news.com gepubliceerde artikel van Kenn Braddick is tot op heden ongewijzigd. Bestrijd u het artikel expliciet op alle punten die u betreffen?

Waar heeft de Olympische selectie van Cesar Parra in 2004 plaats gevonden? Bij hem op stal?

Is het correct dat de betreffende kwalificatieproeven voor eventuele deelname aan de Olympische Spelen individueel beoordeeld werden en dat dit dus in overeenstemming met de destijds geldende FEI-reglementen was?

Wilt u een statement maken over de verschrikkelijke beelden die uit de stal van Cesar Parra openbaar zijn geworden?

Mariette Withages heeft als volgt gereageerd op deze vragen: “Ik denk dat ik in mijn vorig schrijven duidelijke antwoorden op de diverse aantijgingen heb gegeven en het is ook niet mijn taak om te antwoorden op een vraag die aan de FEI werd gesteld. Mijn statement omtrent de verschrikkelijke beelden is duidelijk: men kan alleen maar gruwelen en deze praktijken veroordelen.”

Bron: Horses.nl