Marion Schreuder: ‘Marieke heeft het top gedaan en de paar onvolkomenheden zijn er morgen uit’

Rick Helmink
Marion Schreuder: ‘Marieke heeft het top gedaan en de paar onvolkomenheden zijn er morgen uit’ featured image
TeamNL na de proef van Marieke van der Putten met Zantana RS2. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Coach Marion Schreuder staat te glunderen van trots na de Grand Prix van Marieke van der Putten en Zantana RS2 OLD N.O.P.. “Ik vond het wel heel spannend. Als laatste moeten rijden en het gaat toch om de plaatsing voor de Olympische Spelen. Er zat nog wel wat druk op, en Zantana kennende gaat die graag mee in die druk. Marieke heeft het top gedaan. Losrijden ging top, precies het plan zoals we het wilden.”

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