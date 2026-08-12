Marion Schreuder: ‘Marieke heeft het top gedaan en de paar onvolkomenheden zijn er morgen uit’

Coach Marion Schreuder staat te glunderen van trots na de Grand Prix van Marieke van der Putten en Zantana RS2 OLD N.O.P.. “Ik vond het wel heel spannend. Als laatste moeten rijden en het gaat toch om de plaatsing voor de Olympische Spelen. Er zat nog wel wat druk op, en Zantana kennende gaat die graag mee in die druk. Marieke heeft het top gedaan. Losrijden ging top, precies het plan zoals we het wilden.”
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Horses.nl Bron:
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