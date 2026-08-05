Marleen Galema: ‘Hoe mooi wil je het hebben: alles samen met je dochter zelf doen’

Op de CK van KWPN-regio Noord-Holland werd Marleen Galema onlangs in het zonnetje gezet als Fokker van het Jaar. En terecht: want de Lichte Tour-merrie Cristal (v. Uphill) gaf met Haute Couture (v. Bretton Woods) en Limited Edition (v. All at Once) al twee Grand Prix-paarden en de achtjarige Nina Ricci (v. Bretton Woods) is hard op weg Grand Prix-paard te worden. Alle merries zijn thuis opgeleid en worden gereden door Galema’s dochter Marie-José Calis. En dat alles als hobby: Calis werkt 28 uur, Galema 36 uur.

Rick Helmink Door

Voor Galema zijn de successen van haar dochter met de zelfgefokte paarden al erkenning genoeg, of vooral de kans om samen alles te beleven met haar dochter: ‘Hoe mooi wil je het hebben: dat je met je dochter naar de mooiste concoursen kunt en je paarden op het hoogste niveau lopen. Waarbij we alles samen en zelf doen.’

Lees alles over de zeer succesvolle ‘hobby’ van Galema en Calis in de Paardenkrant van deze week.

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