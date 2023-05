Marlies van Baalen 1 én 2 in Grand Prix Exloo: bijna 74% voor Habibi DVB

Tot nu toe valt er nog weinig te zeggen over de Nederlandse dressuurtop dit seizoen. Behalve Thamar Zweistra (die praktisch overal en altijd rijdt) heeft de Nederlandse top zich (grotendeels door omstandigheden) dit seizoen nog weinig laten zien. Op CDI Exloo was er vandaag een kleine 'sneak peak' met Marlies van Baalen (met Habibi en Go Legend) en Hans Peter Minderhoud (met Invictus). De elfjarige Habibi DVB bevestigde daarbij het beeld dat hij in Den Bosch (maart) en Aken (april) liet zien en liep zijn ervaren stalgenoot Go Legend, die zijn rentree maakte in Exloo, er uit.

Met 33 deelnemers in de CDI3* Grand Prix hoefde CDI Exloo niet te klagen over de deelname dit jaar. De vijf juryleden (Paula Nysten/FIN, Maarten van der Heijden/NED, Lars Andersson/ZWE, Jacques van Daele/BEL en Clive Halsall/GBR) kwamen bij die 33 ritten slechts drie keer boven de 70% uit met hun scores.

Twee van die 70+scores waren voor Marlies van Baalen, die met Go Legend (v. Totilas), na een geannuleerde deelname aan CDI Tolbert, haar rentree maakte met de ruin waarmee ze deelnam aan de Olympische Spelen en het Europees Kampioenschap in 2021.

Opmars Habibi DVB en rentree Go Legend

Hoewel iedereen natuurlijk benieuwd was naar Go Legend, die meer dan een jaar niet op concours verscheen (laatste keer op The Dutch Masters in maart 2022), was Habibi DVB de blikvanger van Marlies van Baalen in Exloo.

De grootramige vosruin lijkt goed tot zijn recht te komen in de Grand Prix en kan eigenlijk de hele proef stabiel in de aanleuning en makkelijk door de oefeningen lopen. Wat ook opvalt: hij is ontzettend geconcentreerd op zijn amazone. In Exloo liep Habibi met 73,978% (71,957-75,761%) geen record, maar overall leek hij nog weer een stukje beter dan op zijn laatste concours (CDI Aken).

In de proef zaten, afgezien van beide pirouettes (bij de linker bij de inzet en de rechter bij het uitrijden) waarin Habibi achter even leek om te springen, geen grote fouten. In de verzamelde draf neigt Habibi soms iets naar passage en de stap zou nog iets ruimer en meer door het lijf kunnen, maar overall lijkt Habibi een paard waarmee Van Baalen (afhankelijk van de concurrentie, die nu nog niet vast te stellen is) goede kaarten heeft voor in ieder geval het EK in Riesenbeck.

Go Legend, die lange tijd uit de running was in verband met een lymfe-ontsteking bij de singel, liep bij zijn rentree een nette proef. De zwarte maakte geen fouten, maar zou overall achter meer mee kunnen doen (iets dat Habibi wel doet). De jury kwam op 72,522%.

Hans Peter Minderhoud en Invictus

Hans Peter Minderhoud zei al in meerdere interviews dat hij het gevoel heeft dat de tienjarige Invictus (v. Jack Sparrow) een ‘echte’ is, eentje voor het grote werk, zijn volgende toppaard.

Om dat te worden, heeft de opvallende verschijning (hoge witte benen en een grijze vlam in de staart) nog wel wat kilometers nodig om zo meer vanuit de ontspanning te lopen. Al moet gezegd worden dat de Grand Prix van vandaag al wel een paar slagen beter was dan die van januari in Exloo. En de score ook bijna 10% hoger (Exloo januari: 63,087%) met 72,239%.

De galoptour van Invictus kwam het beste uit de verf, waarbij de tweeërs één van de hoogtepunten waren. In de draftour wordt de bruine nog snel iets hectisch en hoewel het talent voor piaffe en passage zeker aanwezig is, is hier ook nog meer rust nodig om de oefeningen in balans te krijgen. De stap (zowel uitgestrekt als verzameld) was in Exloo nog erg gespannen.

Patrick van der Meer met Jazz-kloon naar bijna 70%

Patrick van der Meer stuurde de Jazz-kloon Hollywood (v. Cocktail) op een haar na (twee juryleden gingen dik over de 70 met scores in de 71 en 72) naar de 70% met 69,978%. De nu elfjarige Hollywood kan zeker nog beter, ook hier geldt dat iets meer rust het beeld goed zou doen.

Laurens van Lieren en Mirelle van Kemenade

Laurens van Lieren, die onlangs in De Paardenkrant liet optekenen dat hij weer terug wil naar de top, kwam met Dutch Design (v. Johnson) net ook onder de 70% uit (net zoals in Den Bosch en Aken. In Exloo was er 69,913%, de hoogste score tot nu toe.

Mirelle van Kemenade kwam met Siebenstein (v. Sir Donnerhall I) ook bijna aan de 70% met 69,826%.

Veelbelovend debuut Kazuki Sado met Fürst William HC

Tussen Van Lieren en Van Kemenade nestelde zich de Japanner Kazuki Sado met zijn nieuwe aanwinst Fürst William HC (v. Fürst Wilhelm). Na de misgelopen deal met Donkey Boy kocht Sado Fürst William deze winter, die nog helemaal geen internationale ervaring had. Na de eerste internationale Grand Prix kan misschien wel gesteld worden dat Fürst William zeker geen ’tweede keus’-paard is: hij lijkt goed te passen bij Sado en liep een knappe Grand Prix die met 69,87% werd beloond.

