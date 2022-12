Marlies van Baalen en Habibi DVB winnen internationaal debuut Grand Prix Kronenberg

Marlies van Baalen heeft er een heel fijn Grand Prix paard bij. Op het CDI Kronenberg stuurde ze de tienjarige Habibi DVB (v. Blue Hors Don Schufro) naar bijna 74%. Patrik Kittel werd tweede en reed Delaunay OLD (v. Doolittle) naar dik 73%. Annabella Pidgley reed haar eerste internationale Grand Prix met Gio (v. Apache). De combinatie scoorde ook ruim in de 73% en werd derde.

Afgezien van het jurylid bij H, die van Baalen en Habibi liever op de negende plaats hadden gezien, zagen alle juryleden een sterke Grand Prix proef. Het jurylid bij C ging zelfs al richting de 76% (75.978%). De uiteindelijke score kwam uit op 73.956%, een fraaie score voor een internationaal debuut en goed voor een mooie overwinning.

Patrik Kittel reed zijn Delaunay OLD naar de tweede plaats. Een sterke proef zonder grote fouten leverde uiteindelijk 73.761% op. De jonge amazone Annabella Pidgley reed haar superster Gio voor het eerst internationaal in de Grand Prix. De combinatie liet nog wat punten liggen in de galoptour, die wat slordig was, maar scoorde toch al een fraaie 73.630%. Dit was goed voor de derde plaats. Kirsten Brouwer reed haar Foundation (v. United) met 72.348% naar de vierde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl