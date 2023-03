Marlies van Baalen en Habibi winnen Grand Prix op CDI Aken met PR

De CDI4* Grand Prix op CDI Aken viel in handen van Marlies van Baalen. Zij stuurde haar thuisgefokte Habibi DVB (Don Schufro x Johnson) met een persoonlijk record naar de overwinning. De score van dik 74% was genoeg om de Finse Emma Kanerva achter zich te houden. Meer Nederlands succes was er voor Lynne Maas. Zij stuurde Electra (v. Jazz) met ruim 72% naar de vierde plaats.

De score van Marlies en Habibi kwam uit op 74.391% en daarmee verbeterden ze hun score van 73.956% gereden in Kronenberg. Het laagste cijfer vandaag, een 6.5, werd gegeven voor de stap. De vrijwel foutloze proef kende veel hoogtepunten. Zo leverden ondermeer de passage en piaffe hoge cijfers op en ook in de galoptour werden hoge punten gegeven. Met veel cijfers tussen de zevens en negens kwam de score dan ook niet verassend uit een persoonlijk record én een mooie overwinning.

Top drie

De Finse Emma Kanerva nestelde zich achter van Baalen op de tweede plaats. De amazone reed haar Mist of Titanium OLD (v. Millenium) naar 73.956%. De combinatie maakte nergens echt grote fouten maar de eerste piaffe drukte de score iets. Patrik Kittel reed zijn WK-merrie Well Done de la Roche CMF (v. Fürstentraum) naar de derde plaats. De combinatie gooide hoge ogen op de Wereldruiterspelen in Tryon maar twee jaar geleden raakte de merrie geblesseerd. Nu is ze terug op het hoogste niveau en stuurde Kittel haar naar 74.674%. Daarmee maakten ze het podium compleet.

Lynne Maas en Electra

Lynne Maas en haar sensibele Electra eindigden als eerste buiten het podium. De combinatie kreeg wat spanning bij het achterwaarts gaan maar dat loste Maas knap op en de spanning vloeide gaandeweg de proef steeds meer af. De wisselserie om de twee drukte de score nog iets maar echt grote fouten werden er niet gemaakt. Uiteindelijk kwam de score uit op 72.262%: goed voor een vierde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl