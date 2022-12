Marlies van Baalen en Jacky Kennedy bovenaan in Inter I Kronenberg

Marlies van Baalen is op CDI Kronenberg goed op dreef met haar thuisgefokte paarden: met Habibi DVB (v. Blue Hors Don Schufro) won ze vrijdag de Grand Prix en was er met Jacky Kennedy DVB (v. Damsey FRH) een tweede plaats in de Prix St. Georges. Vandaag voegde de amazone daar nog een overwinning aan toe door Jacky Kennedy naar 71,030% in de Intermédiaire I te rijden.

Ook Jonna Schelstraete presteert sterk in Kronenberg. Met de hengst Ironman (v. Ferro) was er vrijdag een derde plek, vandaag klom het duo met 70,490% op naar de tweede plaats. De derde en vierde plaats werden bezet door de Belgische amazones Laureen Poncelet met Sir Rubinus (69,804%) en Katrien Verreet met Oblix van de Kempenhoeve (69,804%).

Ook Lauren Neville in top 5

De derde Nederlandse amazone die zich in deze grote groep in de top vijf reed was Lauren Neville. Met George (v. Johnson) noteerde ze 69,461%.

Uitslag

Bron: Horses.nl