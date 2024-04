Marlies van Baalen en Rieky Young in tweede ‘Road to Paris’-video van KNHS

De KNHS maakt in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs een reeks video's. In de eerste video komen de vier bondscoaches aan het woord, in de tweede video dressuuramazone Marlies van Baalen en haar trainster Rieky Young. De effectieve 'Road to Paris' begint voor Van Baalen min of meer deze week: Habibi DVB komt op CDI Exloo voor het eerst sinds Jumping Amsterdam (januari) weer in actie.

Op dit moment ziet het er naar uit dat er vijf serieuze kandidaten zijn voor een plaats in het team van drie (plus één meereizende reserve).

Voorop Scholtens en Indian Rock (die afgelopen weekend in Fontainebleau voor het eerst over de 75% scoorden in de Grand Prix), gevolgd door Dinja van Liere (met waarschijnlijk Hermès of Vita di Lusso) en Hans Peter Minderhoud met Glock’s Toto jr. Zowel Vita di Lusso als Toto jr lopen aankomende week (respectievelijk in Compiègne en Exloo), Hermès komt pas weer in actie op het NK.

Exloo

In Exloo is ook Marlies van Baalen met Habibi DVB, die voor het laatst in Amsterdam liep (73,609% in de Grand Prix).

En daarnaast ligt het in de lijn der verwachting dat Edward Gal in Exloo zijn opwachting zal maken met Glock’s Total US. Op het moment van schrijven hebben Gal noch Total US een FEI-registratie voor 2024, maar dat zegt niets en kan in een dag gepiept zijn. In een interview met de Paardenkrant vertelde Glock-trainster Nicole Werner dat ze het traject van Gal zo lang mogelijk geheim wil houden.

“Edward is super gemotiveerd, zoveel kan ik er wel over zeggen. Maar Edward heeft zo’n bekendheid dat het ook altijd voor rumoer zorgt als we ergens komen”, aldus Werner destijds.

Road to Paris video: Marlies van Baalen en Rieky Young

Road to Paris met de bondscoaches