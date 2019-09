Marlies van Baalen gewond na ongeval met jong paard

Gisteren is Marlies van Baalen gewond geraakt na een val van een van haar jonge paarden. Ze werd voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gebracht en bleek haar heiligbeen te hebben gebroken.

Bron: Facebook