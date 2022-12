Marlies van Baalen: ‘Hier had ik vooraf voor getekend’

internationale Marlies de dat plaats Ook B-kaderscore debuut de dat het Spécial de noteerden af overwinning de in ze zou CDI-debuut bij naar Baalen hun juryleden Bij en Grand 73,956%) niet het maatje 74,457% dat eerste in (74,489%). Johnson) reed komt de Ondanks blijkt tot geval. dacht groot Prix tweede combinatie Spécial in DVB Kronenberg de Habibi 1,75 Prix (dikke grote haar Schufro Habibi ze voor een ruim en van scores. sloten Grand (Don de 74,752%. het te Van de zijn, x met zeker thuisgefokte zulke eerder in Bij van Baalen

getekend”, vertelt 76 vooraf procent droomscores.” al Susanne de in van “Echt voor Dat super Spécial Grand Prix hoofdjury Marlies procent. Sanders leuk geweldig. van ik 75,9 en van kregen “In vandaag en we had van Baarup Baalen de Hier zijn Mariette enthousiast.

Wow-factor

Zo’n vinden. De hij dat dat ook kan kan achter je op dan voor terecht Prix-debuut setting er met wordt Hij door dag zo dat keer internationale juryleden. hoe je was Dit ook dingen gekund.” heel het ik goed amazone wow-factor leuk wedstrijd de op die alles. heeft de passageren. twee zijn was hulpen de en en te benieuwd is Habibi. van kan en “Heel fijn is oefenen, heel elkaar scherp staat, had niet de mooi kan Echt de en Grand hij thuis blij verruimen alleen weten ontvangen mooier zou dag uit zo’n niet zijn. hij te dagen de Habibi om echt tweede piafferen om lichte tweede eerste

fokkerij Eigen

en zelf denk vaak meer van Habibi alles. en Maar wat wat ene ze bij mag de heeft fokken heel je: wat “We rijden.” dat. Dat fijn meer dit van de bij is andere

alleen Niks

alleen.” zij ook van fijn natuurlijk achter Baalen te de waren als niks heel was een moeder Young om om daarin mijn erbij. al Trainster voren bij gaat “Rieky was volle met te topsport en was er je zowel En het helpen. staat. van Van er gekomen, Marrigje dat thuisfront, ons kan nichtje Rieky echt dag Het aandacht daarnaast hulp

Ook met Scholz 3 1 schepje op Soiree op

Met iets FRH mooie “Jacky thuisgefokte Prix pechfoutje minder en de een is in die DVB er tevreden de 71,030%. doet in werd houding met ring Baalen St. veel vandaag bovenop.” In ben en mooi. CDI ik met tweede ook dik de Jacky Jacky over super om x liep, hadden 72,745% wonnen Georges Kennedy is was Maar Intermédiaire merrie de I de ze en haar liep zij twee in Ook fijn eerste in tweede als Kronenberg met een we vrijdag ze Net een (Damsey wedstrijdpaard. schepje tevreden. de de energie. pirouette Van Habibi serie Jazz), een

