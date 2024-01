Marlies van Baalen presenteert nieuwe kür op Jumping Amsterdam

TeamNL amazone Marlies van Baalen heeft samen met topharpist en alleskunner Remy van Kesteren, de zangeres en pianiste Karsu en de kür-specialist Joost Peters een bijzondere nieuwe kür op muziek gemaakt voor haar toppaard Habibi DVB, die op de wereldbekerwedstrijd van Jumping Amsterdam in première zal gaan. Deze nieuwe kür is Habibi's eerste eigen kür.

Marlies van Baalen vertelt: “Habibi DVB is het paard waar ik vorig jaar Nederlands dressuurkampioen mee ben geworden en waarmee ik de kürfinale tijdens het Europees kampioenschap in Riesenbeck heb mogen rijden. Habibi had nog geen eigen kür en dus werd het hoog tijd om daarmee aan de slag te gaan. Nadat we Remy hadden zien spelen tijdens een optreden, hebben we hem benaderd of hij de kür zou willen componeren en hebben we Remy en Joost samengebracht. En thuis zijn wij enorm fan van Karsu, dus ik ben dolgelukkig dat ze allemaal wilden meewerken! Het doel was om een hele bijzondere kür te maken, die op ons lijf geschreven is en waar het publiek van kan genieten. Ik denk dat we daarin geslaagd zijn.”

Samenwerking met verschillende talenten

Wat de kür bijzonder maakt, is dat het een samenwerking van talenten uit verschillende disciplines is. Remy van Kesteren heeft de kür gecomponeerd en geproduceerd in samenwerking met Joost Peters, de zang is verzorgd door Karsu.

Mooie wedstrijden op de kalender

Met een knipoog (Olympische Spelen in Parijs) zegt Marlies van Baalen: “Er staan dit jaar mooie wedstrijden op de kalender waar ik hoop met Habibi deze kür te mogen rijden. Ik ben Remy, Karsu en Joost ontzettend dankbaar voor hun geweldige samenwerking. Het is enorm inspirerend om hen aan het werk te zien en ik vind het eindresultaat ronduit fantastisch.”

