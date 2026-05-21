Marsja Dijkman en Beaujolais winnen Grand Prix Lier met 70,261%

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Marsja Dijkman en Beaujolais winnen Grand Prix Lier met 70,261% featured image
Marsja Dijkman met Beaujolais. Foto: Leanjo de Koster/Digishots
Door Rick Helmink

Marsja Dijkman reed vorig jaar al naar een paar knappe internationale Grand Prix-scores met Beaujolais (Bordeaux x Sandro Hit). Vandaag won de combinatie, die volgend weekend ook deelneemt aan het NK Dressuur bij de senioren, de 3* Grand Prix in Lier met 70,261% (68,587-71,63%). Met zo’n internationale score horen Dijkman en Beaujolais bij de betere combinaties van Nederland.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant