Marten Luiten: ‘Ambitie om ooit in het seniorenteam te mogen rijden’

Topruiter Marten Luiten is momenteel in Hongarije waar hij met Fynona (v. Ampère) deelneemt aan het Europees kampioenschap U25. Voorafgaand aan het EK, waar Luiten morgen zijn eerste proef rijdt, kwam hij aan het woord in de serie 'Nagenieten van het CHIO 2023'. In Rotterdam mocht hij het zoveelste succes bijboeken op zijn indrukwekkende erelijst.

“Het was super leuk! Vond ik, maar Fynona leek het ook fijn te vinden in Rotterdam. Lekker om eerst even ontspannen door het bos te stappen voor je op het wedstrijdterrein komt waar het publiek niet te dicht op de ring zit. Ik had het eigenlijk wat spannender verwacht, maar de opzet van het CHIO zorgt er echt voor dat de paarden weinig spanning krijgen. Het is allemaal heel mooi aangekleed, maar het is zeker geen kermis en goed te doen, ook voor nog niet hele ervaren paarden op dit soort concoursen.”

Mooi controlemoment

“Ik heb het CHIO zeker niet gezien als oefenwedstrijd, daar is het een te serieus concours voor. Mijn doel was onze proef nog eens door te rijden en te kijken wat beter kon en wat juist fijn ging. Noem het een mooi controlemoment. Ik was tevreden, maar voelde dat de galop normaal wat makkelijker gaat, waardoor ik meer aan afwerken toe kom. Het was goed dat ik weer even op scherp gezet werd en ik was heel tevreden met mijn score.”

Ambitie

“Het is altijd moeilijk om vooruit te kijken, maar die woensdagmiddag gaf me gaf me wel ambitie om mijn best te doen om ooit in het seniorenteam in Rotterdam te mogen rijden. Met Fynona, want zolang het goed gaat, mag ik haar blijven rijden. Haar eigenaresse Willeke Bos heeft er zelf ook lol in.”

Rust en ruimte

“Ja, het CHIO heeft echt indruk op me gemaakt. Vooral door de locatie denk ik toch. Het ene moment sta je nog in de stad en het andere moment rij je in het bos. Zo’n groot, mooi concours, midden in de stad. Zoveel rust en ruimte, geweldig. Ik vond het wel jammer dat er zo weinig publiek was, daar had ik me meer van voorgesteld.”

Geen gekke dingen

“Na het CHIO heeft Fynona even rust gekregen en daarna ben ik haar gaan voorbereiden op het EK in Hongarije. Voorbereiden, eigenlijk kun je het zo niet noemen. Ik doe juist niet te veel en zeker geen gekke dingen. Na de selectiewedstrijden heb ik er vertrouwen in. Als je op de tweede dag van de landenwedstrijd mag starten, heb je drie en een halve dag om te acclimatiseren en rustig naar de landenproef toe te werken. Ons EK is dit jaar in Hongarije en ook dat geeft mij rust en vertrouwen. Drie van de vier teamleden en hun paarden zijn hier namelijk al eens eerder geweest.”

Boost

“Ook het CHIO was dus onderdeel van mijn voorbereiding. Ik vond het super mooi dat deze groep ruiters een kans kreeg te proeven aan dit geweldige evenement. Voor alle deelnemers is dit een boost geweest om binnen een paar jaar ook aan de hoofdrubrieken mee te kunnen doen.”

Jongere paarden

“Maar eerst het EK en daarna ga ik me even wat meer richten op mijn jongere paarden. Fynona krijgt dan even rust en als ze daar aan toe is, gaan we weer rustig opbouwen. Maar hoe en wat weet ik nog niet precies. Ik heb in ieder geval geen gekke plannen. Niet voor mezelf en niet voor mijn paarden.”

Bron: CHIO