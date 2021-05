Marten Luiten met Fynona op eenzame hoogte

Marten Luiten en Fynona (Ampère x Gribaldi) waren vandaag een klasse apart op CDI Exloo. In de landenproef voor young riders noteerde het duo de topscore van 77,157%. Daarmee stonden ze ruimschoots los van de concurrentie.

De laatste internationale wedstrijd van Marten Luiten en Fynona was vorig jaar augustus het EK in Hongarije. Daar maakten ze deel uit van het gouden team, individueel was er goud en brons in de kür. En maand later wonnen ze op het NK Dressuur de zilveren medaille. Ondanks dat de laatste wedstrijd dus een ruime tijd geleden was, liet het duo onlangs op de KNHS scoutingsdagen in Ermelo al zien ook zonder wedstrijdritme tot grote prestaties in staat te zijn. Op die scoutingsdagen was er twee keer ruim 76% en de 77,157% van vandaag betekent een nieuw persoonlijk record.

Dees op dreef

Milou Dees reed Francesco (v. Florencio) naar 73,872% en de tweede plaats. De combinatie is sinds hun internationale young riders-debuut vorig jaar in Sint-Truiden sterk op weg. Bij dat debuut wonnen ze alle drie de proeven en vorige maand (eveneens in Sint-Truiden) herhaalden ze dat kunstje.

Vossers derde met PR

Quinty Vossers had twee paarden meegenomen naar Exloo en haar hoogste score behaalde ze met haar EK-paard Hummer (v. Charmeur). Met een nieuw PR van 73,726% werden ze derde.

Van Peperstraten en Rockx

Daphne van Peperstraten sloot haar internationale debuut met Greenpoint’s Hotmail V (v. Apache) af met 72,794% en de vierde plek. Thalia Rockx maakte de Nederlandse top vijf compleet. Met Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods) noteerde ze 72,500%.

Uitslag

Bron: Horses.nl