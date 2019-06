Marten Luiten naar dik PR in landenproef junioren

Met een score van 75,051% is Marten Luiten zeer goed van start gegaan op CDI Exloo. Met dat percentage was hij in het zadel van Fynona (Ampère x Gribaldi) de overtuigende winnaar van de landenproef junioren, die een compleet rood-wit-blauw gekleurde top vier kende. Micky Schelstraete stuurde Grand Charmeur (Apache x Cocktail) met 73,384% naar de tweede plaats.