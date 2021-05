Marten Luiten richting 80% in individuele proef young riders

Op CDI Exloo heeft Marten Luiten zijn persoonlijk record in de individuele proef voor young riders behoorlijk aangescherpt. Met Fynona (Ampère x Gribaldi) won de ruiter de proef met 79,510%. De meeste concurrentie kwam van de hand van Milou Dees. De amazone stuurde Francesco (Florencio x Krack C) naar 77,255%.

Marten Luiten had zich geen beter internationaal rentree kunnen wensen. In augustus vorig jaar reed de ruiter zijn laatste internationale wedstrijd, het Europees kampioenschap in Budapest. Daar won hij – naast teamzilver – individueel goud in de individuele proef én brons in de Kür. Tevens zette hij toen met 77,559% een nieuw persoonlijk record in de individuele proef neer. Op CDI Exloo verbeterde hij dat record met maar liefst twee procent.

Unaniem aan kop

Luiten kreeg een hele reeks aan achten op zijn protocol, maar ook enkele negens. Deze werden genoteerd voor het binnenkomen en halthouden, de pirouettes, het afgroeten en voor de algemene indruk. De juryleden waren eensgezind en met scores tussen de 78,824% en 80,000% werd hij unaniem bovenaan geplaatst.

PR voor Dees

Milou Dees vormde met haar Francesco een goede tweede. De amazone kreeg maar liefst 35 achten, twee keer een 8,5 en twee negens: voor het afgroeten en het drafappuyement. Met gemiddeld 77,255%, eveneens een persoonlijk record, nam ze een kleine 2,5% voorsprong op Thalia Rockx en Golden Dancer de la Fazenda.

Uitslag.

Bron: Horses.nl