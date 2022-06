Marten Luiten terug on top: 75,45% in U25-kür met Fynona

Na twee iets mindere optredens in de Intermédiaire II en de U25 Grand Prix zorgde Marten Luiten er vandaag in Exloo voor dat hij weer daar stond waar we hem kennen met Fynona. Op de eerste plaats. Met 75,45% won regerend Nederlands Kampioen Luiten de U25-kür op CDI Exloo, de tweede observatiewedstrijd richting het EK.

De Belg Nico Nyssen, sinds kort stalruiter op Stal Glock, die gisteren ook al de tweede plaats pakte in de U25 Grand Prix werd ook tweede in de kür. Hij stuurde Farrington (v. Jazz) naar 75,11%.

Thalia Rockx en Jessica Poelman

Thalia Rockx reed de thuisgefokte Verdi de la Fazenda, de ruin waarmee ze ook brons won op het Nederlands Kampioenschap, naar de derde plaats. Rockx en Verdi de la Fazenda scoorden 74,61%.

Jessica Poelman, die vorig jaar drie medailles mee naar huis nam van het EK in Hagen, heeft Chocolate Cookie mooi constant in vorm. Op het NK scoorde ze 72,521% in de U25 Grand Prix, in Exloo werd het internationaal 70,128%. In de kür was er 74,56%, goed voor een vierde plaats niet ver achter de eerste drie.

Uitslag U25 kür

Daphne van Peperstraten wint Intermédiaire I-kür

In de Lichte Tour was de zege net zoals gisteren voor Daphne van Peperstraten met Hotmail V (v. Apache). In de kür scoorde het duo 75,49%. Quinty Vossers ging ook over de 70% in de CDI3* kür. Met Inferno (v. Everdale) kwam Vossers op 71,451%.

Uitslag Int I kür